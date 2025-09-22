احتجاجات تعزل مئات السيّاح في بيرو

شهدت بلدة «أغواس كالينتيس»، البوابة الرئيسية لموقع ماتشو بيتشو الأثري في بيرو، اضطرابات واسعة بعدما سمحت الحكومة بانتهاء عقد شركة الحافلات القديمة «Consettur» ومنح الامتياز لشركة جديدة من منطقة مجاورة.

أثار القرار غضب السكان المحليين الذين خرجوا في احتجاجات عارمة شلت حركة النقل نحو الموقع السياحي الأشهر في البلاد.

قطارات متوقفة وسيّاح عالقون

لجأ المحتجون إلى قطع خطوط السكك الحديدية عبر وضع الصخور وحفر أجزاء من المسار، ما دفع شركة «بيرو ريل» لتعليق خدماتها بالكامل.

وأدى ذلك إلى إجلاء نحو 1,400 سائح، بينما بقي حوالى 900 آخرين عالقين في «أغواس كالينتيس»، بعضهم اضطر للمبيت في العراء بانتظار وسيلة إنقاذ.

تهديد لمكانة «أعجوبة العالم»

منظمة New7Wonders التي منحت ماتشو بيتشو لقب «إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة»، حذّرت السلطات البيروفية من أن استمرار الأزمة قد يضر بسمعة الموقع عالمياً.

السكان من جهتهم يؤكدون أن احتجاجاتهم ليست سوى صرخة للمطالبة بشفافية وعدالة في توزيع عوائد السياحة، التي تمثّل شريان حياتهم الاقتصادي.