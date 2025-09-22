هجوم سيبراني يشل مطار بروكسل ويلغي نصف الرحلات

دخل مطار بروكسل يومه الثالث من الاضطراب، بعدما أجبر هجوم إلكتروني أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات على التوقف، ما دفع إدارة المطار إلى إلغاء نحو 140 رحلة من أصل 276 كانت مقررة اليوم (الإثنين).

الفوضى لم تقتصر على بروكسل، إذ أعلنت مطارات برلين براندنبورغ، دبلن، وهيثرو تأثرها بالهجوم الذي استهدف أنظمة شركة كولينز إيروسبيس الأمريكية، المزود الرئيسي لتقنيات معالجة بيانات الركاب.

ركاب عالقون وتحذيرات مسبقة

دعا مطار بروكسل المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، مؤكداً أنه غير قادر حتى الآن على ضمان استعادة أمان برامجه بالكامل.

وتحولت الإجراءات إلى تسجيل يدوي، ما تسبب في طوابير طويلة وتأخيرات وصلت في مطار هيثرو إلى أكثر من ساعة، وفي دبلن إلى نحو 35 دقيقة.

شركات التقنية تحت المجهر

شركة RTX المالكة لكولينز أوضحت أن الهجوم أصاب برنامجها الأساسي MUSE المستخدم من قبل 300 شركة طيران في 100 مطار حول العالم، مشيرة إلى أن الفرق التقنية تعمل على استعادة الأنظمة «بأسرع وقت ممكن».

ورغم إمكانية الاعتماد على الحلول اليدوية مؤقتاً، إلا أن الحادثة كشفت هشاشة أنظمة الطيران أمام الهجمات السيبرانية، وأعادت للأذهان هجمات مشابهة أصابت شركات طيران وجامعات في الشهور الماضية.