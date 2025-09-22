الجري المتقطع.. فوائد صحية تتجاوز اللياقة البدنية

أكدت دراسة حديثة، أن الجري المتقطع عالي الكثافة، الذي يتضمن فترات من الجري السريع تتخلّلها فترات تعاف، لا يُحسِّن اللياقة القلبية فحسب، بل يمتد أثره إلى الصحة الأيضية أيضاً، من حيث تنظيم الجلوكوز في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وتحسين تكوين الجسم وخسارة الدهون الحشوية. الدراسة، التي نُشرت على موقع (24)، تستشهد بأمثلة مثل بروتوكول «تاباتا» وفارتليك، حيث تم اختبار الجري المتقطع مقارنة بالجري الثابت. من بين الممارسين، لوحظ أن من يعانون من زيادة الوزن يحققون مكاسب أكبر في قدرة الأكسجة القصوى (VO₂ max) عند تطبيق فترات الجري المكثّف، مع التعافي المناسب. وأوضح الباحثون أهمية أن يصل معدل ضربات القلب أثناء الفترات المكثّفة إلى نحو 90% من أقصى قدر ممكن للحصول على أقصى فائدة، مع التأكيد على أن الجلسات قصيرة (مثلاً بضع دقائق لتمارين مكثفة) فعّالة إذا ما كانت منتظمة. يُوصى بأن يبدأ الشخص بمستوى متوسط ويتدرّج، حتى يتجنب الإجهاد والآثار الجانبية، خصوصاً لمن لديهم مشاكل في القلب أو المفاصل.