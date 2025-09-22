يوافق 22 سبتمبر اليوم العالمي الخالي من السيارات، وهي مبادرة دولية تدعو سكان المدن لترك مركباتهم ليوم كامل، فيتحول صخب الشوارع المعتاد إلى صمت نسبي تملأه خطوات المارة وأجراس الدراجات. انطلقت هذه الدعوة المنظمة عام 1994، عندما قدّم الباحث إريك بريتون محاضرته الشهيرة في مؤتمر المدن المنفتحة بمدينة طليطلة الإسبانية، لتتوسع لاحقاً عبر أوروبا ضمن أسبوع التنقل الأوروبي عام 2000، قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية تشمل آلاف المدن. وقدمت بوغوتا الكولومبية المثال الأبرز، إذ تغلق شوارعها كل يوم أحد لتصبح مسرحاً للركض والموسيقى والرياضة، فيما جعلت جاكرتا من آخر أحد في كل شهر يوماً خالياً من المركبات، لتتحول شوارعها إلى فضاء اجتماعي نابض بالحياة.ولكن تخيّل.. ماذا لو انتقلت هذه التجربة إلى العالم العربي: كيف سيبدو مشهد «طريق الملك فهد» في الرياض مثلاً بلا سيارات ولا زحام؟ هل سيتحول «شارع التحلية» في جدة إلى ممشى واسع يلتقي فيه الناس ويقضون يومهم بين الدراجات والموسيقى والمقاهي المفتوحة؟ وكيف سيبدو «ميدان التحرير» أو «ميدان رمسيس» في القاهرة، وقد خَلَوَا من المركبات وامتلآ بالمتنزهين والأنشطة الثقافية والرياضية؟ هل سيعيد يوم واحد كهذا تعريف علاقتنا بالمدينة، ويجعلنا نتأمل مستقبل النقل الجماعي في مدننا؟ وهل يمكن أن يتحول هذا الخيال إلى تقليد سنوي يغير شكل الحياة في الرياض، القاهرة، بيروت، دبي، جدة وغيرها.بحسب مصادر متعددة ووفق تحليل بيانات أجراه Hedges & Company في يناير 2025، يُقدَّر أن هناك نحو 1.644 مليار مركبة في العالم.