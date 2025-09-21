اكتشاف التلاعب

أبطال رغم الفضيحة

حماية النزاهة

شهدت بطولة العالم لتقليص الحجارة في إسكتلندا جدلاً واسعاً، بعدما ظهر عدد من المتسابقين وهم يحملون حجارة مصقولة بشكل غير طبيعي. الحدث السنوي على جزيرة إيسديل يشترط أن تأتي كل الحجارة مباشرة من المحجر، ولا تتجاوز 3 إنشات، مع القدرة على القفز مرتين على الأقل قبل الغرق.كشف الحكام حواف ناعمة بشكل مريب مع علامات تشير إلى الصنفرة أو التشكيل، ما أدى إلى استدعاء المتورطين للاعتراف وعوقبوا بالاستبعاد من المنافسة. وذكر منظمو الحدث أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على نزاهة الرياضة الغريبة والممتعة في الوقت نفسه.رغم الحادثة، توّج جوناثان جينينغز من ولاية كنتاكي كأول رجل أمريكي يفوز بالبطولة، فيما حصلت لوسي وودز على لقبها السادس في فئة السيدات. ولم يتغير النظام التقليدي للبطولة منذ 1997، إذ تُحدد الجولات التمهيدية المنافسين النهائيين عبر جولة حاسمة.ناقش المنظمون إدخال قواعد جديدة مثل إجبار المتسابقين على اختيار الحجارة من حصيلة المنظمة نفسها، لمنع أي محاولات للغش مستقبلاً. ويبقى الحدث جزءاً أساسياً لدعم مشاريع مجتمع جزيرة إيسديل الصغيرة التي تضم نحو 60 نسمة.