رقم قياسي جديد.. أشعل نفسه وسحب سيارة!

استعدادات دقيقة

إنجازات سابقة

تحدٍ مستمر

في مشهد مثير للدهشة، نجح الفنان الاستعراضي النمساوي جوزيف تودتلينغ في سحب سيارة لمسافة 328 قدمًا خلال 56.42 ثانية، بينما كان جسده بالكامل يشتعل بالنيران. وسجل هذا التصرف رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لأسرع سحب سيارة أثناء الاحتراق الكامل.تطلبت هذه المغامرة الخطيرة شهورًا من التحضير، مع استخدام طبقات حماية تتحمل الحرارة الشديدة، وفريق دعم مدرب على التدخل الفوري لتفادي أي كارثة محتملة. وعلى الرغم من جميع الاحتياطات، فإن المخاطرة بالموت كانت حاضرة طوال الوقت.تودتلينغ المعروف بلقب «جو المحترق»، سبق له أن سجل أرقامًا قياسية أخرى تشمل حرق كامل للجسم بدون أكسجين لأكثر من خمس دقائق، وسحب نفسه بسيارة لمسافة 1.910 قدم بينما كان محترقًا، وسباق 200 متر بالدراجة النارية وهو مشتعل بالكامل.سحب السيارة بينما كان محترقًا أضاف مستوى من الصعوبة، إذ يتطلب القوة والقدرة على التحمل، بينما يشكل الحريق تحديًا إضافيًا لسلامته. وبالنسبة لتودتلينغ، فإن المخاطر جزء من الفن، وهو يواصل البحث عن تحديات تتجاوز حدود قدراته السابقة، ليثبت للجمهور حدود الشجاعة والتحمل.