نائبة إسبانية ترفع علم فلسطين في البرلمان
في موقف حماسي داخل برلمان مدريد، رفعت النائبة مار إسبينار من الحزب الاشتراكي العمالي، علم فلسطين لترد على هجوم رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو التي اعتبرت رفع العلم «دعاية سياسية».

معاني العلم

أمسكت إسبينار بالعلم وقالت وسط تصفيق زملائها: «الأسود يرمز للمنفى، الأبيض للسلام، الأخضر للأمل، والأحمر لدماء مئات آلاف الفلسطينيين». وأضافت: «هذا العلم يعكس السلام وكرامة شعب مضطهد، والأمل في حياة كريمة».

رسالة مباشرة

ووجّهت النائبة كلامها إلى أيوسو: «أنت خارج اللعبة أكثر مما أنت داخلها. هذه مدريد التي قالت لا للحرب والإبادة الجماعية. لا مكان لأشخاص بلا قلب ولا إنسانية ولا كرامة». وختمت حديثها بقولها: «ارحلي وانقذي نفسك من الحرج».

صدى واسع

حظيت مداخلة إسبينار بتغطية واسعة محليًا ودوليًا، واعتُبرت رسالة جريئة تدافع عن القضية الفلسطينية، مؤكدة أن العلم ليس مجرد رمز سياسي، بل مرآة لمعاناة وأحلام شعب يبحث عن العدالة والكرامة.
