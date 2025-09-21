بين الحب والسياسة.. رب أسرة يفقد زوجته

رفض الاستقالة المتكرر

اختبار الولاء

بعد الفقد

وجد موظف إدارة الأراضي الفيدرالية الأمريكية إدوارد براندون بيكهام نفسه في صراع لا يحتمل: رعاية زوجته ميكل المصابة بسرطان القولون، بينما تتوالى عليه عروض الاستقالة الحكومية دون أن يتمكن من التعامل معها.قدمت الإدارة له فرصة الاستقالة المبكرة ثلاث مرات، لكنه لم يستطع قبولها بسبب التزامه الكامل برعاية زوجته. وتكشف المراسلات الداخلية التوترات والضغوط التي عاشها بيكهام أثناء هذه الفترة العصيبة.بين دعم زوجته والالتزامات المهنية، خاض بيكهام صراعاً داخلياً بين إيمانه الشخصي، وولائه السياسي، ومتطلبات وظيفته، ما جعل هذه الفترة اختباراً حقيقياً لقيمه ومبادئه.بعد رحيل الزوجة، وثقت صحيفة واشنطن بوست القصة عن كثب، متحدثة مع بيكهام وعائلته، ومراجعة المراسلات الرسمية، لتكشف التحديات الإنسانية العميقة التي يواجهها موظفو الحكومة الأمريكية هذه الفترة أثناء أزمات بعضهم الشخصية.