مطار «مسكون» يقود يوتيوبراً شهيراً إلى السجن

فيديو يثير الرعب

موقف الشرطة

دفاع المتهم

اعتقلت السلطات الهندية صانع المحتوى أكشاي فاشيشت في العاصمة نيودلهي، بعد نشره مقطعاً مصوراً أثار ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.اليوتيوبر الذي يتابعه أكثر من 572 ألف شخص على «يوتيوب» بثّ تسجيلاً بعنوان «مطار غوا المسكون بالشياطين»، زعم فيه أن مطار مانوهار الدولي بُني فوق موقع محرقة جثث، وأن العاملين فيه واجهوا مشاهد غامضة بينها ظهور امرأة بزي تقليدي أحمر على المدرج.وصفت شرطة غوا الفيديو بأنه ادعاء كاذب وخرافي صُمم لإثارة الخوف وجذب المشاهدات، مؤكدة أن وحدة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي رصدت المقطع قبل توقيف صاحبه. كما كشفت التحقيقات أنه لجأ إلى تلفيق شهادات وهمية لدعم مزاعمه.من جانبه، اعتبر فاشيشت عبر حسابه على «إنستغرام» أن توقيفه «غير قانوني» ويهدف إلى مضايقته، مؤكداً أن محتواه يندرج في إطار القصص الخارقة التي اعتاد روايتها لجمهوره.