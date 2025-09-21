أغرب وصفات الصلع عبر التاريخ حتى العلاجات الحديثة

منذ آلاف السنين حاول الرجال تجنب الصلع بكل الطرق الممكنة، من الطقوس السحرية في المعابد إلى وصفات غريبة لا تخطر على البال. ورغم أن معظمها لم يكن فعالاً، إلا أنها تكشف حجم القلق من فقدان الشعر عبر العصور.
مصر القديمة: تعويذات ودهون حيوانيةقبل 4000 عام، لجأ المصريون إلى خلطات تضم البصل والعسل والرصاص الأحمر مع دهون حيوانية، إلى جانب تلاوة تعويذات لإله الشمس، أملاً في وقف تساقط الشعر.
روما: عطور و«عرق المصارع»كان الإمبراطور يوليوس قيصر يطيل شعره الخلفي لتغطية الصلع، ويضع عطراً خاصاً من الزيوت والزهور والفواكه ممزوجاً بما عُرف بـ «عرق المصارع».
الأمازون: وصفات الموز
أما قبائل الأمازون فقد اعتقدت أن مستخلص الموز الساخن علاج للصلع. ورغم أنه لم يمنع التساقط، إلا أن مكوناته الطبيعية حسّنت من لمعان الشعر وصحته.
بريطانيا: روث الدجاج وخلطات غريبةفي القرن السابع عشر، نصحت كتب الطب الشعبية الرجال بدهن فروة الرأس بروث الدجاج أو خلط فضلات الطيور بالصودا الكاوية كحل لمشكلة الصلع.
أمريكا الفيكتورية: تمشيط قوي وكولونياوبين عامي 1876 و1913، أصبح التمشيط القاسي روتيناً يومياً، ترافق مع خلطات من الكولونيا والكافور والجلسرين وزيت إكليل الجبل لتقوية الشعر.
اليونان: نظرية أبقراطلكن الطبيب أبقراط ربط بين الهرمونات وتساقط الشعر، واعتبر أن الإخصاء يمنع الصلع. كما جرّب وصفات عجيبة من الفجل الحار وروث الحمام والقراص، إلا أنها لم تنجح.
الحلول الحديثةواليوم، يقدم الطب إجابات أكثر واقعية: المينوكسيديل لإبطاء التساقط، وزراعة الشعر لإعادة توزيع البصيلات. ورغم نتائجها الفعالة، تبقى إجراءات طبية قد تحمل آثاراً جانبية مثل التورم أو التندب.