أغرب وصفات الصلع عبر التاريخ حتى العلاجات الحديثة

منذ آلاف السنين حاول الرجال تجنب الصلع بكل الطرق الممكنة، من الطقوس السحرية في المعابد إلى وصفات غريبة لا تخطر على البال. ورغم أن معظمها لم يكن فعالاً، إلا أنها تكشف حجم القلق من فقدان الشعر عبر العصور.

مصر القديمة: تعويذات ودهون حيوانية

روما: عطور و«عرق المصارع»

الأمازون: وصفات الموز

قبل 4000 عام، لجأ المصريون إلى خلطات تضم البصل والعسل والرصاص الأحمر مع دهون حيوانية، إلى جانب تلاوة تعويذات لإله الشمس، أملاً في وقف تساقط الشعر.كان الإمبراطور يوليوس قيصر يطيل شعره الخلفي لتغطية الصلع، ويضع عطراً خاصاً من الزيوت والزهور والفواكه ممزوجاً بما عُرف بـ «عرق المصارع».

أما قبائل الأمازون فقد اعتقدت أن مستخلص الموز الساخن علاج للصلع. ورغم أنه لم يمنع التساقط، إلا أن مكوناته الطبيعية حسّنت من لمعان الشعر وصحته.

بريطانيا: روث الدجاج وخلطات غريبة

أمريكا الفيكتورية: تمشيط قوي وكولونيا

اليونان: نظرية أبقراط

الحلول الحديثة

في القرن السابع عشر، نصحت كتب الطب الشعبية الرجال بدهن فروة الرأس بروث الدجاج أو خلط فضلات الطيور بالصودا الكاوية كحل لمشكلة الصلع.وبين عامي 1876 و1913، أصبح التمشيط القاسي روتيناً يومياً، ترافق مع خلطات من الكولونيا والكافور والجلسرين وزيت إكليل الجبل لتقوية الشعر.لكن الطبيب أبقراط ربط بين الهرمونات وتساقط الشعر، واعتبر أن الإخصاء يمنع الصلع. كما جرّب وصفات عجيبة من الفجل الحار وروث الحمام والقراص، إلا أنها لم تنجح.واليوم، يقدم الطب إجابات أكثر واقعية: المينوكسيديل لإبطاء التساقط، وزراعة الشعر لإعادة توزيع البصيلات. ورغم نتائجها الفعالة، تبقى إجراءات طبية قد تحمل آثاراً جانبية مثل التورم أو التندب.