«التهاب المؤثرين».. تحذير من مخاطر روتين الجيل Z للبشرة

حالات مرضى متزايدة

العلاج بالعودة للأساسيات

مخاطر الجمع بين المكونات

خدع التسويق

حذرت طبيبة الجلدية الكندية ساندي سكوتنيكي من مخاطر الانسياق وراء نصائح مؤثري الجمال على الإنترنت، مؤكدة أن الإفراط في تجربة الخلطات والروتينات المتعددة بات يضر بشرة الشباب، ويتسبب في احمرارها والتهابها فيما يُعرف بـ «التهاب المؤثرين».وبحسب صحيفة «ذا بوست» فإن عيادة مؤلفة كتاب «ما وراء الصابون» الدكتورة سكوتنيكي تستقبل بشكل متزايد نساء في أواخر المراهقة وبداية الثلاثينيات، يعانين من تهيجات جلدية بسبب اتباعهن أنظمة مأخوذة من منصات مثل تيك توك. وأشارت طبيبة الجلدية إلى أن الأمر طال الرجال أيضاً الذين يبالغون في استخدام منتجات متعددة دفعة واحدة.أحد الحلول التي تقترحها الطبيبة هو ما يسمى بـ «حمية التخلص من المنتجات»، إذ يتم إيقاف جميع المستحضرات والعودة فقط إلى منظف لطيف، ومرطب، وواقي شمس، ثم إعادة إدخال المنتجات تدريجياً لتحديد الأنسب دون إلحاق ضرر بحاجز البشرة.أوضحت سكوتنيكي أن الجمع بين مواد قوية مثل حمض الجليكوليك والريتينول قد يفاقم الالتهابات، رغم أن لكل منهما فوائد، لذلك تنصح باتباع أسلوب «دورة استخدام البشرة»، أي التناوب بين المكونات الفعالة بدلاً من دمجها يومياً.انتقدت الطبيبة الكندية التسويق المضلل الذي يغزو المنصات، مشددة على أن ملصقات مثل «للبشرة الحساسة» أو «خالية من العطور» قد تكون مضللة. وأضافت أن أي نصيحة مرفقة برابط شراء يجب التعامل معها بحذر، لأن الهدف غالباً يكون البيع لا الصحة.