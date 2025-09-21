في تطور مقلق يعكس انتشار جدري القردة السريع في القارة الأفريقية، أعلنت وزارة الصحة الزامبية عن تسجيل حالتَي وفاة جديدتين مرتبطتين بالمرض، مع 1299 حالة إصابة مشتبه بها حتى الآن، وأربع وفيات إجمالية منذ بداية الجائحة في أكتوبر 2024.

كما أكدت السلطات 18 إصابة جديدة خلال الأيام العشرة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى أكثر من 250 حالة، في ظل مخاوف من تفشٍّ أوسع بسبب السلالة الأكثر فتكا.

ووفقا لبيان رسمي من المعهد الوطني للصحة العامة في زامبيا، جاءت الحالة الوفاة الجديدة من مقاطعة الوسط، حيث يُعتقد أن الضحية (رجل في الثلاثينات من عمره) كان يعاني من أعراض شديدة مثل الطفح الجلدي والحمى العالية، ولم يتمكن من الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب بسبب نقص الموارد الطبية في المناطق الريفية.

وقد أدى هذا الإعلان إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، بما في ذلك فحص أكثر من 500 جهة اتصال محتملة، وتوزيع اللقاحات المحدودة على الفئات عالية الخطر مثل العاملين في الرعاية الصحية والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

الوباء الذي يهدد أفريقيا

ويعتبر جدري القردة، الذي أعيدت تسميته رسميا إلى «Mpox» من قبل منظمة الصحة العالمية في 2022 لتجنب الوصمة، هو مرض فايروسي ينتقل بشكل أساسي عبر الاتصال الجسدي المباشر، بما في ذلك الاتصال الجنسي أو التعامل مع سوائل الجسم، إضافة إلى الاتصال بالأسطح الملوثة أو قطرات التنفس في الحالات الشديدة.

ويسبب فايروس جدري القردة فايروس من عائلة البوكس، ويتميز بأعراض تشمل الحمى، الصداع، الطفح الجلدي، والتقرحات، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الدماغ لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، خصوصا الأطفال والحوامل، وبدأ الوباء الحالي في أفريقيا في سبتمبر 2023 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سُجلت أكثر من 16,000 حالة و500 وفاة بحلول أغسطس 2024، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأدى ذلك إلى إعلان حالة طوارئ صحية دولية في أغسطس 2024، مع انتشار السلالة الجديدة Clade Ib – التي تنتقل أسرع وأكثر فتكا بنسبة تصل إلى 3-10% – إلى دول مجاورة مثل بوروندي، رواندا، أوغندا، وزامبيا.

وفي أفريقيا ككل، بلغ عدد الحالات المؤكدة أكثر من 105,000 حالة في 2025، مع اقتراب الوفيات من 2,000، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأفريقي، مع تركيز 80% من الحالات في الكونغو الديمقراطية، وفي زامبيا، تم الإبلاغ عن أول حالة في أكتوبر 2024 لدى مواطن تنزاني، ما أثار مخاوف من الانتشار عبر الحدود.

نحو السيطرة أم الفوضى؟

أدى الانتشار في زامبيا إلى إغلاق بعض الأسواق الحدودية مؤقتا وإطلاق حملات توعية في المدارس والمجتمعات، مع دعم من منظمة الصحة العالمية التي وعدت بإرسال 10,000 جرعة لقاح إضافية، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الوفيات الثلاث – معظمها بين الأطفال والمسنين – تشير إلى فشل في الكشف المبكر، حيث يصل معدل الاختبار إلى 66% فقط من الحالات المشتبه بها.

ويُعزى الانتشار السريع إلى نقص اللقاحات – حيث حصلت زامبيا على دفعة أولى من 5,000 جرعة في يناير 2025 – والتحديات في الرعاية الصحية، إضافة إلى الوعي المحدود بين السكان الريفيين، حيث قال الدكتور سيبوليا سياكاليما، وزير الصحة الزامبي: «نحن نواجه تحديا كبيرا، لكن تعزيز الاختبارات والحجر الصحي سيساعد في احتواء الوباء قبل أن يصبح كارثة».