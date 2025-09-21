شُرب القهوة على الريق يُندِّمك !

تُعدُّ القهوة من أكثر المشروبات شيوعاً حول العالم، لما لها من فوائد عديدة؛ منها زيادة اليقظة وتحسين الأداء الرياضي وتعزيز وظائف الدماغ، لكن وفقاً لـ(فري ويل هيلث)، فإن تناولها على معدة فارغة، قد يترك آثاراً سلبية على الجسم. وأوضح الموقع أن القهوة المحمصة الداكنة أقل تسبباً في زيادة الحموضة، ورغم أن البعض يشربها بأمان، إلا أن آخرين قد يعانون من اضطرابات هضمية ومشاكل في النوم والقلق. وبين أن أبرز أربعة آثار جانبية لشرب القهوة دون طعام تتمثل في تغيرات هرمونية نتيجة تحفيز الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر، وزيادة حموضة المعدة وحرقتها بسبب تحفيز إنتاج الحمض، إضافة إلى امتصاص أسرع للكافيين يؤدي إلى توتر وارتفاع ضغط الدم، وأخيراً مشاكل هضمية تشمل الانتفاخ والغثيان والإسهال. كما لفت (فري ويل هيلث) إلى أن بعض الدراسات أشارت إلى أن القهوة المحمصة قليلاً ترفع حمض المعدة أكثر من الداكنة، وأن شربها مع الطعام قد يقلل من سرعة الامتصاص ويخفف حدة الأعراض.