شهد الطريق الدائري الإقليمي في مصر، الذي يربط محافظات الدلتا العليا بالعاصمة القاهرة، اليوم (السبت)، حادثة مرورية مروعة أسفرت عن مصرع سائق شاحنة نقل مواد بترولية، وإصابة خفيفة لسائقي سيارتين أخريين، إثر اندلاع حريق هائل نتيجة اصطدام الشاحنة بسيارتي نقل فنطاس.

وقد أدت الحادثة إلى إغلاق جزئي للطريق في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، مما تسبب في كثافات مرورية شديدة استمرت لساعات لحين السيطرة على الحريق ورفع آثار الحادثة.

تفاصيل انفجار شاحنة بترولية على الطريق الإقليمي

وفقاً لتقارير الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية، وقعت الحادثة حوالى الساعة 6 صباحاً، بعد محطة وقود وطنية على الطريق الإقليمي، بمنطقة تقع شمال العاصمة.

وأفاد شهود عيان بأن الشاحنة المحملة بكميات كبيرة من المواد البترولية القابلة للاشتعال، كانت تسير باتجاه القاهرة عندما فقد سائقها السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدامها بعنف بسيارتي نقل فنطاس قادمتين في الاتجاه المعاكس، وأدى الاصطدام إلى تسرب جزء من الحمولة البترولية، واندلاع النيران بسرعة فائقة، ليحرق الشاحنة بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً فورياً عن الحادثة، فهرعت قوات الحماية المدنية بست سيارات إطفاء إلى الموقع، إضافة إلى سيارات إسعاف وفرق أمنية لتأمين المنطقة.

ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد ساعة من الجهود المكثفة، مما منع امتداد النيران إلى السيارات المجاورة أو وقوع كارثة أكبر.

مصرع السائق حرقًا

ويحسب بيانات رسمية، لقي السائق، وهو في الأربعينيات من عمره مصرعه حرقاً في مكانه داخل مقصورة الشاحنة، بينما تم نقل السائقين الآخرين إلى مستشفى قريب لإجراء فحوصات طبية، وتبين عدم تعرضهما لإصابات خطيرة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة ناتجة عن فقدان السيطرة المفاجئ للشاحنة، ربما بسبب عطل فني أو سرعة زائدة.

كما دعت السلطات المختصة السائقين إلى الحذر الشديد، خصوصاً في نقل المواد الخطرة، وأعلنت إغلاق جزئي للطريق حتى رفع آثار الحادثة بالكامل، مع توجيه حركة المرور عبر مسارات بديلة.