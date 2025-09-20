قطرة عين جديدة قد تغني عن النظارات الطبية

طور العلماء قطرة عين قد تُحدث ثورة في عالم تصحيح النظر، وتجعل الحاجة إلى النظارات الطبية شيئاً من الماضي. هذه القطرات، التي تحتوي على مادتين هما بيلوكاربين وديكلوفيناك، أظهرت نتائج واعدة في تحسين الرؤية القريبة بشكل سريع وفعال.

تستهدف هذه القطرات علاج طول النظر الشيخوخي، وهو حالة شائعة تصيب الأشخاص فوق سن الأربعين، وتسبب صعوبة في التركيز على الأشياء القريبة. فبينما يعتمد العلاج التقليدي على النظارات أو الجراحة، تقدم هذه القطرات حلاً بديلاً وأقل تكلفة.

وأظهرت دراسة حديثة شملت 766 شخصاً، أن المشاركين تمكنوا من قراءة سطور إضافية على مخططات فحص النظر بعد استخدام القطرات. ووفقاً لمديرة مركز أبحاث قصر النظر الشيخوخي المتقدم الدكتورة جيوفانا بينوزي، فإن النتائج كانت مبهرة، إذ تمكنت نسبة كبيرة من المشاركين من تحسين رؤيتهم القريبة بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية، ذكرت الدراسة حدوث بعض الآثار الجانبية الشائعة تشمل ضعفاً مؤقتاً في الرؤية، وتهيجاً، وصداعاً. وأكد الخبراء ضرورة إجراء المزيد من الدراسات الموسعة وطويلة المدى لتأكيد سلامة وفعالية هذه القطرات بشكل كامل.