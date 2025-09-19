أُعلن اليوم (الجمعة) في مقر اليونسكو بباريس عن أسماء 5 علماء فازوا بجائزة اليونسكو - الفوزان الدولية، في دورتها الثانية، وذلك في حفل بهيج حضره نخبة من الشخصيات البارزة.

ونال الجائزة الأولى عن قارة أفريقيا ندوديكا مولونديليني من ناميبيا في فئة الهندسة والعلوم والتكنولوجيا «ستيم»، فيما نالت الجائزة الثانية عن المنطقة العربية الدكتورة مونيا لعسيري من المغرب في مجال فيزياء الطاقة العالية. أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب البروفيسور ليجينغ تشنغ من الصين عن أبحاثه في علوم المناخ، بينما توجت بالجائزة الرابعة الدكتورة كيرياكي ميكايليدو من قبرص عن أبحاثها في علم الأوبئة الوراثية. وفازت بالجائزة الخامسة الدكتورة روزا فاسكيز إسبينوزا من البيرو عن أبحاثها حول البيئة (غابة الأمازون وكيفية الحفاظ عليها)

الجائزة التي أطلقتها مؤسسة عبدالله الفوزان للتعليم عام 2021 تُعد أول جائزة دولية سعودية تحت مظلة اليونسكو، وتهدف إلى تكريم إنجازات بارزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). ويحصل كل فائز على 50 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ميدالية ودبلوم رسمي.

واستُهل الحفل بعرض فني قدمته الفنانة العالمية فريدريكا ستال، جمع بين الإبداع العلمي والتعبير الفني، ومزج بين ثقافات الشرق والغرب مسلطاً الضوء على مفاهيم ستيم.

وتُكرم الجائزة علماء شباباً من الأقاليم الجغرافية الخمسة للمنظمة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعليم. ففي نسختها الأولى، برز 5 علماء من الأرجنتين، مصر، صربيا، الكاميرون، والصين، بأبحاث أحدثت نقلة في مجالات الزراعة، الجينات، الرياضيات، الإلكترونيات والمياه.