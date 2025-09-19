اهتزت مدينة نبروه في محافظة الدقهلية، المصرية اليوم (الجمعة)، بسبب حادثة مأساوية، حين تجرد رجل من مشاعر الأبوة والمروءة وقتل أطفاله الثلاثة.

ووفقًا للإخطار الذي تلقاه أمن الدقهلية من المباحث الجنائية، فقد ورد بلاغ من مأمور مركز نبروه يفيد بالعثور على جثث الأطفال الثلاثة داخل منزل الأسرة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتبين أن الأب هو مرتكب الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم دخل في مشادة كلامية حادة مع زوجته (أم الأطفال)، حاول خلالها قتلها خنقًا أو طعنًا (لم يُكشف عن التفاصيل الدقيقة بعد)، لكنه فشل في إنهاء حياتها، فتم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة حرجة. وعقب فشله في قتلها، انقلب غضبه على أطفاله، وأقدم على قتلهم جميعًا بطريقة وحشية (لم تُعلن تفاصيلها بعد)، وهم مريم (10 سنوات)، ومعاذ (8 سنوات)، ومحمد (6 سنوات).

وبينما كانت الأجهزة الأمنية تطارده لضبطه، أنهى المتهم حياته، بإلقاء نفسه أسفل قطار بمركز طلخا في محافظة الدقهلية، في محاولة منه للهروب من العدالة أو التكفير عن جريمته بموته.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع انتحاره، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الحادثتين (جريمة القتل الثلاثي، وانتحار الجاني)، لتحديد الدوافع الكاملة، وملابسات المشادة مع الزوجة، وما إذا كان هناك تاريخ نفسي أو أسري يفسر هذا التصعيد المروع.