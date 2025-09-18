اليقظة الذهنية.. المفتاح السري للسيطرة على صحتك الجسدية والنفسية

رغم النصائح المتكررة حول ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الطعام الصحي، والنوم الكافي، يجد الكثيرون صعوبة في الالتزام بروتين صحي مستمر. واستعرضت صحيفة واشنطن بوست نتائج 29 تجربة علمية أكدت أن غالبية الناس يواجهون تحديات كبيرة في الحفاظ على عادات صحية طويلة الأمد.

ما هي اليقظة الذهنية ؟

خطوات بسيطة

تخصيص 5 دقائق يوميًا لملاحظة التنفس.

تسجيل المشاعر والأفكار في دفتر يومي.

التركيز الكامل على نشاط واحد فقط في كل مرة، سواء كان تناول الطعام أو المشي.

حياة صحية

اليقظة الذهنية أو Mindfulness هي القدرة على التركيز الواعي على اللحظة الحالية دون حكم مسبق. وأظهرت أبحاث حديثة أن دمج اليقظة في حياتنا اليومية يعزز التحكم بالعادات، ويقلل التوتر، ويحسن جودة النوم، مما يسهم بشكل مباشر في الصحة الجسدية والعقلية.لا تحتاج اليقظة إلى برامج معقدة أو ساعات طويلة من التأمل، ويمكن البدء بخطوات بسيطة مثل:الانتظام أهم من الكثرة. ودمج التأمل مع الروتين اليومي، مثل ممارسة الرياضة أو الاسترخاء قبل النوم، يساعد على تحويله إلى عادة مستمرة. كذلك، يمكن استخدام تطبيقات الهاتف أو برامج الفيديو المخصصة للإرشاد خطوة بخطوة للمبتدئين.

ويمكن القول إن اليقظة الذهنية ليست مجرد موضة، بل أداة مثبتة علميًا لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية. والبدء بخطوات صغيرة ودمجها ضمن الحياة اليومية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، خصوصا لمن يجدون صعوبة في الالتزام بروتين صحي.