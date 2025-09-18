مصرع وإصابة 5 ضباط شرطة أمريكيين في إطلاق نار

لقي ثلاثة ضباط شرطة مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة أمس (الأربعاء) أثناء محاولتهم تنفيذ مذكرة قضائية في منطقة ريفية من يورك كاونتي بولاية بنسلفانيا، وفق ما أعلنته الشرطة الحكومية.

وأكد قائد شرطة ولاية بنسلفانيا الكولونيل كريستوفر باريس أن الضابطين المصابين حالتهما حرجة لكنها مستقرة، بينما قُتل مطلق النار على يد الشرطة. ووقعت الحادثة على طريق ريفي هادئ على بُعد أميال قليلة من بلدة قديمة تحوي مطحنة.

تفاعل المسؤولين

وصل حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو إلى موقع الحادثة بعد ساعات من وقوعها، حيث التقى بعائلات الضباط القتلى وأكد الدعم الذي تقدمه الدولة لعائلات رجال الشرطة. وقال الحاكم في مؤتمر صحفي: «إن ما تقوم به هذه العائلات استثنائي؛ فهم يقفون إلى جانب من يرتدي الزي ويواجه الخطر، ويصلّون طوال اليوم ليعود إلى المنزل سالمًا».

كما أبدت المدعية العامة الأمريكية السابقة بام بوندي دعمها وأسفها على هذه الواقعة، ووصفت العنف بأنه «آفة على مجتمعنا».

خلفية التحقيق

كانت الشرطة متجهة لتنفيذ مذكرة في إطار تحقيق مرتبط بالعنف المنزلي، بحسب ما ذكره الكولونيل باريس، دون الكشف عن أسماء الضباط القتلى أو الإدارات التي يعملون بها.

وتُعد مكالمات العنف المنزلي من أخطر المواقف التي يواجهها الضباط في أمريكا، حسب تقرير اتحادي عام 2017، والذي أشار إلى أنها كانت السبب الرئيسي لوفيات رجال الشرطة ضمن فئات المكالمات المختلفة.

استجابة المجتمع

أثر الحادثة

مع وصول الوكالات الفيدرالية مثل FBI وATF لدعم التحقيق، تولّت الشرطة الحكومية التعامل مع مكالمات الطوارئ نيابة عن إدارة شرطة شمال يورك كاونتي. وأشاد المدعي العام للولاية، ديف د. ساندي، بالضباط، مؤكدًا على مهنيتهم وأثرهم الدائم في المجتمع الذي خدموه.أثارت هذه الحادثة الحزن العميق في مجتمع يورك كاونتي الذي شهد منذ سبعة أشهر فقط حادثة مشابهة أدت إلى وفاة ضابط آخر.

وقال مسؤولون محليون: «للمرة الثانية خلال أقل من عام، يورك كاونتي مجتمع في حداد. نطلب من جميع السكان دعم بعضهم البعض والتكاتف في هذا الوقت العصيب».