تحطم طائرة يكشف 180 كيلو من كوكايين «إيلون ماسك»

مفاجأة داخل الحطام

التكنولوجيا تخدم المخدرات

كوكايين سبيس إكس

لقي الطيار الأسترالي تيموثي جيمس كلارك (46 عاماً) مصرعه بعد سقوط طائرته في أحد حقول قصب السكر بمدينة كوروريبي الساحلية بالبرازيل. وعندما هرعت السلطات إلى موقع الحادثة، عثرت على الطائرة المسجّلة في زامبيا محطمة، وبداخلها شحنة ضخمة من الكوكايين.كانت المخدرات معبأة في قوالب بلاستيكية محكمة، حملت جميعها شعار شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، في محاولة واضحة لتسويقها على أنها «وقود صاروخي» عالي الجودة. ويُقدّر سعر الشحنة في السوق المحلي بحوالي 250 ألف دولار.هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها عصابات المخدرات إلى استغلال شعارات شركات عالمية لتسويق منتجاتها غير الشرعية. فسبق أن ظهرت أقراص «إكستاسي» تحمل رموز شركات مثل سكايب وتريب أدفايزر وحتى تسلا. ويعزو خبراء ذلك إلى محاولة إضفاء طابع «عصري وموثوق» على المواد المخدرة، رغم خطورتها القاتلة.رغم الطرافة السوداء في اختيار الشعار، يرى محللون أن هذه الإستراتيجية ليست سوى محاولة لخداع المشترين عبر ربط المخدرات بقدرات خيالية، أشبه بـ«الانطلاق إلى الفضاء»، لكن النهاية جاءت مأساوية للطيار الأسترالي الذي انتهت رحلته بكارثة.