رحيل يمنى شري… ابتسامة الشاشة اللبنانية التي أطفأها المرض

فقد الوسط الإعلامي صباح اليوم (الخميس) الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركةً خلفها مسيرة حافلة في الإعلام والتمثيل، وذكريات راسخة لدى زملائها ومحبيها.

وداع مؤثر

عبّر الإعلامي ريكاردو كرم عن حزنه الكبير بوفاة شري، قائلاً في تدوينة مؤثرة: «بدأنا المشوار معاً في أوائل التسعينيات، يوم كانت تملأ شاشة تلفزيون المستقبل بابتسامتها الكبيرة وطاقتها المتجددة. رحيلها يترك فراغاً كبيراً في قلوب محبيها».

كما نعتها الإعلامية ريما كركي عبر «إنستغرام» قائلة: «ما عم صدق يا يمنى! كيف بتعملي هيك بقلوبنا.. إنتي يلي ما كنتي إلا فرح قلوبنا». فيما نشرت كريستين حبيب مقطع فيديو علّقت عليه: «كلّها حيوية وفرح، متل زهرة دوّار الشمس».

مسيرة لامعة

«طل القمر»

«الليل المفتوح»

«ليل وقمر ونجوم»

«عالم الصباح»

خلفية أكاديمية وحياتية

إرث لا يُمحى

جمعت يمنى شري بين الإعلام والتمثيل. فقدمت العديد من البرامج البارزة على الشاشات اللبنانية والعربية مثل:كما شاركت في تقديم مهرجانات كبرى مثل هلا فبراير ومهرجان دبي للتسوق. وفي التمثيل ظهرت في أعمال درامية من بينها: «حياة سكول»، «الباشا»، و«هند خانم».شري حاصلة على إجازة في الأدب الفرنسي من جامعة القديس يوسف، إضافة إلى شهادة من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية – اختصاص إذاعة وتلفزيون. وفي مايو 2021 تعرّضت لحادثة سقوط خطيرة أبقتها في العناية المركزة لساعات، قبل أن تتعافى.وبرحيلها، يخسر الإعلام اللبناني وجهاً من أبرز وجوهه، لكن ابتسامتها وصوتها وحضورها سيبقى محفورين في ذاكرة الجمهور.