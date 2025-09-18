أعلن فريق أبحاث طبي أسترالي عن تطوير خيارات علاجية جديدة للحد من مضاعفات فايروس الإنفلونزا التي تتسبب في وفاة نحو 650 ألف شخص سنوياً، خصوصاً لدى كبار السن الأكثر عرضة لمضاعفاتها بسبب ضعف في المناعة.

وأوضحت رئيسة فريق معهد هدسون للأبحاث الطبية ميشيل تيت أن الفريق البحثي توصل إلى أن بروتيناً يعرف باسم «Gasdermin E» يسهم في زيادة شدة الإصابة بفايروس الإنفلونزا من خلال إحداث تلف في خلايا الرئة، مبينة أن تعطيل نشاط البروتين في الدراسات المخبرية أدى إلى تقليل الأضرار الناتجة عن العدوى، مؤكدة مواصلة الأبحاث لدراسة استجابة البروتين للعدوى الفايروسية وسبل الحد من تأثيره على الخلايا المصابة.