ماذا يحدث للجسم بعد صيام 72 ساعة؟

أظهرت دراسة طبية حديثة نشرت في صحيفة (The Times of India)، استناداً إلى أبحاث علمية متقدمة في علم التغذية والطب الوقائي بحسب الصحيفة، أن الصيام المطوّل لمدة 72 ساعة يحدث تحولات جوهرية في جسم الإنسان تتجاوز مجرد فقدان الوزن. وأوضحت النتائج أن الجسم بعد مرور ثلاثة أيام كاملة من الصوم يبدأ بالانتقال إلى مرحلة الاعتماد الكامل على الدهون كمصدر للطاقة، وهي المرحلة التي تعرف بحالة الكيتوز، مما يسهم في تحسين التمثيل الغذائي وتقليل مستويات الالتهابات. كما بينت الدراسة أن الصيام بهذا الشكل يزيد من حساسية الأنسولين، ما ينعكس إيجاباً على استقرار مستويات السكر في الدم ويخفض مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب. وأكد الباحثون أن الصيام يعزز إنتاج هرمون النمو بمعدلات تصل إلى عشرة أضعاف، ويساعد في عملية «الالتهام الذاتي» التي تجدد الخلايا وتقوي جهاز المناعة. التقرير شدد على أن هذه الفوائد تستلزم إشرافاً طبياً خاصاً للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، إلا أن نتائجها تفتح المجال أمام اعتماد الصيام كوسيلة طبيعية لتحسين الصحة العامة ومكافحة الشيخوخة المبكرة.