تجاوزات وإهمال

رقابة صارمة ضرورية

مخاطر متزايدة

كشفت صحيفة واشنطن بوست توتراً شديداً في مطار ريجان بالعاصمة الأمريكية، إذ اقتربت طائرة من أخرى على مدرج متقاطع بفارق 51 ثانية فقط أثناء هبوطها، ما أثار مخاوف جدية من وقوع كارثة جوية.وأظهرت التحقيقات أن بعض رحلات الطيران لم تلتزم بالتعليمات، رغم تحذيرات مشددة من مراقبي الحركة الجوية، ما أسفر عن حالة من الضغط والارتباك في إدارة الإقلاع والهبوط الليلي للطائرات.أكد المحققون أن الاكتظاظ المستمر للمطار والحوادث المتكررة يبرزان حاجة عاجلة لتعزيز أنظمة التحكم الجوي، ووضع معايير أكثر صرامة لضمان سلامة الركاب والطواقم.وتظهر التوثيقات والشهادات المجمعة أن حالات تجاوز التعليمات وعدم الالتزام بالمعايير تشكل خطراً حقيقياً على السلامة الجوية في مطارات مكتظة، مما يتطلب مراجعة عاجلة لسياسات سلامة الطيران وإدارة الحركة الجوية.