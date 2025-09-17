مجدداً.. القبض على «محتال Tinder» الإسرائيلي في جورجيا

احتيال على النساء

تهم ألمانية

ملابسات الاحتجاز

ألقت السلطات في جورجيا القبض على الإسرائيلي شيمون هايوت المعروف باسم Simon Leviev، الملقب بـمحتال Tinder، بناءً على طلب من ألمانيا بتهمة الاحتيال على امرأة في برلين. ويُعرف هايوت بتقديم نفسه كابن أوليغارشي، قبل أن يبتكر علاقات رومانسية مزيفة ويستولي على ملايين الدولارات من نساء عبر تطبيقات المواعدة.بين عامي 2017 و2019، استغل هايوت علاقاته مع النساء للحصول على خطوط ائتمان وقروض بأسمائهن، كما أقنعهن بتمويل رحلات على طائرات خاصة وإقامات فندقية فاخرة، قبل أن يختفي. وسبق أن حكم على هايوت بالسجن في إسرائيل عام 2019 لمدة 15 شهرًا بتهمة الاحتيال، لكنه خرج بعد خمسة أشهر فقط.تتعلق التهم الجديدة بادعاءات سرقة نحو 44 ألف يورو من امرأة في برلين، إضافةً إلى نفقات بطاقات ائتمان وعقود هاتف باسمها، ودفعها مبالغ إضافية لرحلات وفنادق في جزر كايمان لم يُسترد منها شيء. ويخضع هايوت الآن للاحتجاز في جورجيا لمدة ثلاثة أشهر مع احتمال تسليمه إلى ألمانيا، بينما يسعى لمحاولة استئناف القرار.أكد محامي هايوت أن موكله يُحتجز في ظروف صعبة، مع تقييد مستمر للأيدي ونقص في التغذية، مشيرًا إلى أن موكله لم يُتهم رسميًا بأي جريمة في ألمانيا بعد. وقد طاف هايوت خلال السنوات الماضية بين الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى في شرق أوروبا دون أن يواجه أي اعتقالات.