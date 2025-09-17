تأخير الزواج يحمي النساء من السمنة في باكستان

كشفت دراسة حديثة أن تأخير الزواج يعد عاملاً وقائياً مهماً ضد السمنة لدى النساء في المناطق الحضرية في باكستان. بالرغم من أن السمنة أصبحت ظاهرة شائعة في البلاد، إذ يعاني أكثر من نصف النساء من زيادة الوزن أو السمنة، فإن النتائج أظهرت أن تأجيل الزواج كان له تأثير كبير في الوقاية من هذه الظاهرة.
دور الزواج المبكر في زيادة الوزنووفقاً لـ «ميديكل إكسبريس» فإن الباحثين في الدراسة وجدوا أن الزواج المبكر يساهم بشكل مباشر في زيادة خطر الإصابة بالسمنة، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل الرئيسية:
- الخصوبة المبكرة: حالات الحمل المبكر والمتكرر قد تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل طويل الأمد.
- التعليم والمعرفة الصحية: النساء اللواتي يتزوجن في سن متأخرة غالباً ما يحصلن على فرص تعليمية أفضل، مما يعزز معرفتهن الصحية ويساعدهن على اتخاذ خيارات غذائية سليمة.
- القدرة على اتخاذ قرارات صحية: النساء المتزوجات في وقت لاحق من الحياة يمتلكن استقلالية أكبر في اتخاذ قراراتهن الغذائية والعائلية.