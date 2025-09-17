تعذيب طفل فلسطيني على أيدي أقاربه.. و«السلطات» تتدخل

تصاعد الغضب

توقيف مشتبهين

تشديد على المحاسبة

مطالب بالإنصاف

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور يوثّق تعرّض طفل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة لاعتداء وحشي داخل بلدة يطا جنوب الخليل، ما أثار سخطاً واسعاً وغضباً شعبياً. يظهر الفيديو الطفل وهو مقيد إلى الحائط ويتعرض للضرب المبرح على أيدي اثنين من أقاربه باستخدام كابلات وخراطيم، بينما تُسمع صرخاته وتبتسم وجوه من يصوّر المشهد.تتداول بعض الروايات أن الاعتداء جاء نتيجة خلاف مرتبط بمبلغ صغير كان الطفل قد أخذه لشراء طعام له ولأسرته، لكن هذا التبرير لم يخفف من استنكار رواد وسائل التواصل الذين وصفوا الحادثة بأنها «جريمة مزدوجة» تنتهك كرامة طفل ضعيف كان الأولى بعائلته أن تحميه.أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلقاء القبض على المتورطين في الحادثة، وتحويل الطفل إلى الطب الشرعي لتوثيق الإصابات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية له. وقال المتحدث باسم الشرطة إن التحقيق جارٍ مع المشتبه بهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.زار محافظ الخليل الطفل في المستشفى ومعه ممثلو الأجهزة الأمنية وشخصيات محلية وحركية، حاملين تحيات الرئيس محمود عباس، ومؤكدين أن الجهات الحكومية تعطي أولوية لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وجاءت التصريحات الرسمية بصيغة ضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب وتوجيه بتأمين كل أشكال الدعم الطبي والنفسي للطفل.هيمنت مشاعر الغضب والاشمئزاز على تعليقات الجمهور، ودعا ناشطون إلى إنزال أقسى العقوبات بحق المعتدين، وإلى فتح تحقيق شفاف يُظهر نتائج الإجراءات القانونية ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم داخل الأسر والمجتمعات المحلية.