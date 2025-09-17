انفجار غامض يضيء سماء شاندونغ شرق الصين

أثار حدث جوي غامض موجة من الذعر والتكهنات بين سكان مقاطعة شاندونغ في شرق الصين، بعد رصدهم انفجارا مفاجئا في سماء الليل يوم الخميس 12 سبتمبر، إذ شوهد كائن مضيء يشبه كرة نارية يتحرك بسرعة عالية عبر السماء.

انفجار هائل

وفقا لشهود عيان في مدن ويفانغ وريزهاو، شوهد الكائن المضيء الذي يشبه الكرة النارية، ويليه وميض قوي شديد السطوع، ثم انفجار هائل أصدر دويين عاليين هز نوافذ المنازل وأثار اهتزازا أرضيا خفيفا.

وانتشرت مقاطع فيديو التقطها السكان على منصات التواصل الاجتماعي الصينية بسرعة البرق، ما أدى إلى ملايين المشاهدات في غضون ساعات، ووصف أحد الشهود، وهو موظف محلي يدعى لي وانغ، الظاهرة قائلا: «كانت السماء مظلمة تماما، ثم ظهر ضوء أبيض ساطع يتحرك بسرعة، تلاه انفجار كبير مع صوت يشبه قذائف المدفعية، هز النوافذ في منزلي».

إغلاق مؤقت لبعض الطرق

وأفادت تقارير إعلامية صينية، أن الظاهرة حدثت ليلا وشملت سقوطا محتملا لجزء من الكائن بعد الانفجار، وأدى الحدث إلى إغلاق مؤقت لبعض الطرق القريبة من مكان الرصد، وسط مخاوف أولية من سقوط حطام.

وأصدر مكتب إدارة الطوارئ في شاندونغ بيانا رسميا يوم 13 سبتمبر، نفى فيه أي معرفة بـ«إسقاط» كائن غير معروف أو اختبار عسكري، مشيرا إلى عدم تلقي أي تقارير عن إصابات أو أضرار كبيرة، ومع ذلك، لم تقدم السلطات تفسيرا رسميا حتى الآن، ما أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل.

نيزك أم مذنب أم صاروخ؟

بعض الخبراء يرجحون أن الظاهرة كانت نيزكا أو مذنبا، بينما يتكهن آخرون باختبار صاروخ دفاع جوي من الجيش الصيني، أو حتى إسقاط لـ«يو إف أو» كما ادعى بعض المستخدمين. في الوقت نفسه، أكدت وكالة الفضاء الأوروبية أنها لم ترصد أي كائن فضائي يهدد الأرض في تلك الفترة، لكنها أشارت إلى أن مثل هذه الأحداث قد تكون نيزكا صغيرا لم يُكتشف مسبقا.

يأتي هذا الحدث في سياق تصاعد الاهتمام العالمي بظواهر الأجسام الطائرة المجهولة، إذ أفادت تقارير أمريكية سابقا عن حوادث مشابهة في 2025، ومع تزايد الانتشار الرقمي للفيديوهات، يتوقع مراقبون أن تُجري السلطات الصينية تحقيقا شاملا لتحديد السبب الحقيقي، وسط مخاوف من تأثيرها على الرأي العام.

وتقع شاندونغ في شرق الصين، قرب بحر الصين الشرقي، حيث تجري الصين تدريبات عسكرية متكررة بسبب التوترات مع تايوان والولايات المتحدة. وفي 2025، شهدت المنطقة حوادث جوية أخرى، مثل اكتشاف كويكب 2024 YR4 الذي قد يهدد الأرض في 2032، ما يعزز الاهتمام بالدفاع الكوكبي.