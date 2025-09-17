دواء الكوليسترول بارقة أمل لعلاج سرطان الكبد

اكتشف فريق بحثي من جامعة هونغ كونغ، أن دواء «أتورفاستاتين»، وهو أحد أكثر الأدوية شيوعًا لخفض الكوليسترول، يمكن أن يمثل نقلة نوعية في علاج سرطان الكبد. الدراسة أوضحت، أن هذا العقار، المعروف بسلامته وانخفاض تكلفته، يستطيع تعطيل «مسار الميفالونات»، وهو مسار أيضي أساسي لنمو وبقاء خلايا سرطان الكبد، ما يجعله هدفًا إستراتيجيًا لعلاج المرض. النتائج مثّلت بارقة أمل خاصة لمرضى سرطان الكبد المرتبطين بمرض الكبد الدهني الناتج عن الأنماط الغذائية الغنية بالدهون، حيث تكون خيارات العلاج محدودة ونسب الاستجابة ضعيفة. فريق البحث بيّن أن الجمع بين «أتورفاستاتين» والعلاجات الحالية، مثل «لينفاتينيب» أو مضادات PD-1، أدى إلى تحسين فعالية العلاج في النماذج المختبرية، ما يشير إلى إمكانية استخدامه لتعزيز استجابة المرضى للعلاجات المناعية. الفريق البحثي يستعد لإجراء تجارب سريرية موسعة للتحقق من هذه النتائج تمهيدًا لاعتماد هذا النهج كخيار علاجي جديد. هذا التطور يُعد خطوة نحو تمكين الأطباء من توفير علاج آمن ومتاح لشريحة أكبر من المرضى، وتحسين جودة الحياة لهم وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن هذا النوع الفتّاك من السرطان عالميًا.