وفاة «تيكتوكر» تتحول إلى «لغز».. وتثير جدلاً في المكسيك

يلف الغموض ملابسات وفاة مؤثرة الأزياء المكسيكية ماريان إيزاغويري (23 عاما)، محولا قصتها إلى قضية جدلية في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي المكسيكية.

وقالت مجلة «بيبول» إن القصة بدأت بإعلان عائلة المؤثرة المكسيكية اختفاءها وعدم مقدرتهم على التواصل معها. وبعدها بأيام نجحت السلطات المكسيكية في العثور عليها في حال حرجة داخل أحد فنادق مدينة موريليا بولاية ميتشواكان.

وطوال تلك الأيام تفاعل متابعوها 4.1 مليون شخص بقلق مع آخر مقطع نشرته على تطبيق «تيكتوك»، والذي ظهرت فيه واضعة مكياجا يشبه وجه مهرج يبكي، وأطلقوا سيلا من الأسئلة والتكهنات حول حالتها النفسية.وتفاعلت النيابة العامة في ميتشواكان مع القضية، وقالت إن السلطات الأمنية عثرت على سيارتها متوقفة بجوار الفندق، بينما نقلتها سيارة إسعاف إلى أحد مستشفيات المدينة وهي في حالة صحية حرجة. ودون كشف تفاصيل الحالة، اكتفى بيان النيابة بالتأكيد على أن المؤثرة المكسيكية تعرضت لمضاعفات خطيرة دخلت بسببها في غيبوبة دماغية.ولاحقا، أعلنت النيابة العامة وفاة المؤثرة المكسيكية رسميا متأثرة بتلك الحالة الصحية الحرجة والمضاعفات، وكشفت عدم تحسن حالتها الصحية على الرغم من تكرار محاولات الفريق الطبي لإنقاذ حياتها، لتفارق الدنيا في وفاة مأساوية دون كشف قصة رحليها.

وقالت المجلة إن عائلة المؤثرة المكسيكية أعلنت التبرع بأعضائها، في خطوة إنسانية لاقت ترحيبا مجتمعيا وإعلاميا، بينما زاد التفاعل الرقمي مع نبأ رحيلها، وانتشرت تعليقات تتذكر ابتسامتها وحضورها المختلف والأثر العميق الذي تركته بين صناع المحتوى في المكسيك.