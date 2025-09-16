جوري.. طفلة فلسطينية نجت من الحرب وقتلها كلب

تحولت قصة الطفلة الفلسطينية جوري محمد أبو عواد إلى قضية رأي عام، بعدما فارقت الحياة في مصر نتيجة إصابتها بمرض السعار عقب عضة كلب، لتُشعل الحادثة موجة غضب وحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

من غزة إلى القاهرة

تفاصيل الوفاة

وصلت جوري (9 أعوام) إلى مصر مع والدتها وأشقائها في فبراير الماضي بعد استشهاد والدها في قصف إسرائيلي على غزة. غير أن رحلة اللجوء لم تكتب لها الأمان، إذ تعرضت لعضة كلب داخل مجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر قبل شهرين، ولم تحصل على المصل الوقائي في حينه، ما أدى إلى تدهور حالتها.ونُقلت الطفلة، أخيراً، إلى مستشفى الحميات بالعباسية، إذ عانت من هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، لتفارق الحياة وسط صدمة كبيرة.

وبحسب الأطباء، يعدّ مرض السعار من أخطر الأمراض الفايروسية القاتلة التي تنتقل عن طريق لعاب الحيوانات المصابة، وغالباً ما يكون مميتاً إذا لم يُعالج فوراً بالتطعيم المناسب.

جدل واسع

أثارت وفاة جوري موجة انتقادات واسعة، إذ حمّل البعض عائلتها مسؤولية التقصير في العلاج، فيما اعتبر آخرون أن المشكلة تكمن في انتشار الكلاب الضالة التي تهدد حياة الأطفال والمواطنين.

في المقابل، شدد ناشطون في مجال حقوق الحيوان على ضرورة تبني حلول إنسانية مثل التطعيم والتعقيم للسيطرة على أعداد الكلاب بدلاً من ممارسات القتل الجماعي.

دعوات للتحرك

اعتُبِرت الحادثة المأساوية بمثابة جرس إنذار بضرورة تعزيز حملات التوعية والرقابة الصحية، وتوفير آليات أكثر صرامة للوقاية من مثل هذه المخاطر التي تهدد حياة الأبرياء.