«فضيحة صندوق العصير».. القضاء العراقي يطيح بضباط في قضية رشوة غريبة

أثارت واقعة تلقي ضابط مرور عراقي رشوة على شكل «صندوق عصير» ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل انتهى بإصدار أحكام قضائية مشددة ضد المتورطين.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي أن محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى في المنطقة الثالثة أصدرت حكمها بالحبس المشدد لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها مليون ومئة ألف دينار عراقي بحق المفوض فؤاد علي حسين علي، الذي ظهر في الفيديو أثناء تلقي الرشوة، إضافة إلى طرده من الخدمة واعتبار الجريمة مخلة بالشرف بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

تفاوت الأحكام

كما شملت الأحكام إدانة المفوض قيصر جمعة كاظم حسن بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لتقصيره في منع الجريمة وعدم إبلاغ الجهات المختصة قبل انتشار الواقعة على مواقع التواصل.

وفي المقابل، أفرجت المحكمة عن اثنين آخرين من عناصر الدورية لعدم كفاية الأدلة ضدهما.

محاسبة المقصرين

أكدت الوزارة أن هذه الأحكام تعكس التزامها بمحاسبة كل من يسيء إلى سمعة المؤسسة الأمنية أو يستغل وظيفته بشكل خاطئ، مشددة على أن التصرفات الفردية لن تُغطي على تضحيات رجال الأمن وما يقدمونه من خدمات في مختلف المجالات.