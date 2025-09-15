«عروس» تنتحر بعد اعتقال خاطئ لـ «زوجها».. والشرطة البريطانية تعتذر
أدت عملية مداهمة خاطئة نفذتها الشرطة المسلحة إلى وفاة عروس شابة بعد أن تم اعتقال زوجها كريغ جاكسون بالخطأ في منزلهما بمدينة نيوكاسل في ديسمبر عام 2021، بحسب صحيفة ديلي ميل.

وشهدت العروس تشيري تورنر (31 عاماً) لحظات من الرعب عندما اقتحمت الشرطة المنزل واعتقلت زوجها وهو يرتدي ملابسه الداخلية، ما تسبب لها بصدمة نفسية شديدة.

الشرطة تعترف بالخطأ

اعترفت شرطة نورثمبريا لاحقاً بأنهم «اعتقلوا الرجل الخطأ» أثناء التحقيق في قضية جنائية في المنطقة، لكن لم يتم إخطار تورنر وزوجها بأن جاكسون لم يعد تحت التحقيق.

تداعيات نفسية مدمرة

أدى هذا الحدث إلى إصابة الزوجة باضطراب شديد في القلق، بحسب نتائج التحقيق القضائي، إذ أشارت هيئة المحلفين في محكمة كورونر ساوث تاينسايد إلى أن حادثة المداهمة «أدت مباشرة إلى اضطراب نفسي ساهم في انتحارها».

النهاية المأساوية للثنائي

تم العثور على جثة تشيري في 1 يوليو 2022 أسفل جسر ردهيوغ على نهر تاين، بعد سبعة أشهر من الاعتقال الخاطئ لزوجها. وفي مفارقة حزينة أخرى، توفي كريغ جاكسون لاحقاً بسبب مرض السرطان.

ردود العائلة والمجتمع

أعرب أفراد أسرة تورنر عن الألم العميق الذي عانوه على مدار أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدين أن الحادثة تركت أثراً نفسيّاً وجسديّاً على جميع من كانوا قريبين من الثنائي.

وفي تعليق رسمي، قالت الشرطة إنها اعتذرت عن الإخفاقات التي حدثت، وستأخذ وقتها لدراسة نتائج التحقيق القضائي بعناية.

