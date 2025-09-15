مصري يسمّم 4 من أشقائه في وجبة عشاء

شهدت منطقة سيدي شحاته التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة حادثة صادمة، بعدما أصيب أربعة أشقاء بحالات تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة عشاء ملوثة بسم الفئران.

تم نقل المصابين فوراً إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، إذ خضعوا للفحوصات الطبية والإسعافات الأولية؛ للتأكد من استقرار حالتهم الصحية. المصابون هم: حياة صابر عبدالله (8 أعوام)، حبيبة صابر عبدالله (12 عاماً)، إسلام صابر عبدالله (15 عاماً)، وبشر صابر عبدالله (18 عاماً).

التحقيقات الأولية

حوادث متكررة

أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادثة وقعت عن طريق الخطأ، إذ قام الأخ الأكبر بإعداد وجبة العشاء ووضع عليها سم الفئران دون قصد. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.وتأتي هذه الواقعة بعد سلسلة حوادث مماثلة شهدتها محافظات مصر خلال السنوات الماضية، غالباً بسبب سوء تخزين المواد السامة داخل المنازل أو الاستخدام الخاطئ لها بالقرب من الطعام. ومن بين هذه الحوادث، تلك التي شهدت تسميم 6 أشقاء ووالدهم بمبيد حشري على يد زوجة الأب في محافظة المنيا، ما أثار مخاوف واسعة حول تكرار مثل هذه الحوادث.