كوميدية تحوّل جولات بيع المنازل الفاخرة إلى سخرية مربحة

حوّلت بريانا باناسيسكي جولات بيع المنازل الفاخرة التقليدية في فلوريدا، إلى مقاطع فيديو قصيرة مليئة بالسخرية والنقد اللاذع للأثرياء. وبمزيج من الدعابة والتهكم، تقدم عروضاً لعقارات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، لكنها تفعل ذلك بطريقة تجعل المشاهد يضحك قبل أن يفكر بالشراء.

وفي إحدى جولاتها، علقت: «هذا المنزل بمساحة 7,000 قدم مربع! لا أستطيع حتى إدخاله في الكاميرا!»، مضيفة لمسات كوميدية على حجم الغرف، وخزائن الملابس، وحتى أحواض السباحة.

ضحك ومبيعات

رغم الطابع الساخر، أثارت مقاطع الفيديو اهتمام المشترين الفعليين. وتجاوز عدد مشاهدي أحد مقاطعها على تيك توك 2.7 مليون شخص، ما أدى إلى بيعها ثلاثة منازل ووضع أربعة أخرى تحت العقد. كما ساعدت شهرتها على تحويل عشرات العملاء المحتملين إلى منتسبين في مكتبها بشركة Realty ONE Group Advantage في لوتز بفلوريدا.

ووصفها مديرها في الشركة دارا خويي بأنها «وكيلة واعدة قد تسجل أرقاماً قياسية»، مشيراً إلى أن أسلوبها الفريد يجذب الانتباه ويحقق مبيعات حتى في سوق فلوريدا المتقلب.

كوميديا وشخصية حقيقية

الصراحة تجذب العملاء

نشأت بريانا في منزل من الطبقة العاملة، مع خمسة أشقاء، وعملت في عدد من الوظائف البسيطة قبل أن تدخل مجال العقارات. إلا أن شخصيتها الفكاهية لم تُخف خلفية حياتها البسيطة، بل أصبحت سلاحها في تقديم عروض ممتعة وواقعية على حد سواء. ويصفها محاميها ومديرها في هوليوود لي كورنيس بأنها «تستطيع كتابة النكتة وتحرير الفيديو بحيث تدخل وتشاهد بسرعة، وتخرج مبتسماً». وقد بدأت شركات إنتاج تلفزيوني في الاهتمام بتحويل أسلوبها إلى عرض كوميدي كامل.تعتمد بريانا في جولاتها الواقعية على الصراحة والملاحظة المباشرة، وهو ما يجعل العملاء يثقون بها. وقال أحد المشترين: «أسلوبها الصريح جعلني أثق بها تلقائياً». إن هذه الشفافية مع لمسة السخرية تجعل عروضها العقارية فريدة من نوعها في سوق مليء بالابتسامات المصطنعة والوعود المعتادة.