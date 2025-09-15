الخروج من الأرض سبب شيخوخة رواد الفضاء

الجاذبية والإشعاع

تقصير التيلوميرات

استفادة مستقبلية

اكتشف العلماء أن السفر إلى الفضاء لا يؤثر على العضلات والعظام فحسب، بل قد يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة على المستوى الخلوي لدى رواد الفضاء، وفقاً لدراسة أجراها فريق بقيادة الكيميائية الحيوية جيسيكا فام من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، ونُشرت في مجلة Cell Stem Cell.وفي الدراسة، أرسل العلماء خلايا جذعية دموية بشرية إلى محطة الفضاء الدولية لمدة تصل إلى 45 يوماً. وتحت تأثير انعدام الجاذبية والإشعاع الكوني، أظهرت هذه الخلايا علامات الشيخوخة السريعة، بما في ذلك زيادة إنتاج البروتينات الالتهابية وتراجع قدرة الخلايا على التجدد، ما يؤدي إلى تدهور وظائفها.ولعل أحد أبرز مؤشرات الشيخوخة هو تقليص أطراف الكروموسومات (التيلوميرات)، وهو ما يؤدي إلى توقف الخلايا عن الانقسام وزيادة خطر الأمراض وضعف جهاز المناعة. وفقدت بعض الخلايا قدرتها على السيطرة على الحمض النووي المظلم (Dark Genome)، الذي يمكن أن يضر بالوظائف المناعية والاستقرار الخلوي.وأوضحت الدكتورة كاتريونا جيميسون أن الفضاء يمثل «اختبار الإجهاد النهائي للجسم البشري». وأكدت أن بعض الضرر الخلوي قابل للعكس بعد العودة إلى الأرض، مما يفتح المجال لتحسين حماية رواد الفضاء في المستقبل وربما تطبيق النتائج لمكافحة علامات الشيخوخة لدى البشر على الأرض.