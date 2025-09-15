محاكمة صادمة.. مصرية متهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة

بدأت محكمة جنايات المنيا أولى جلسات محاكمة سيدة تُدعى نعمة متهمة بارتكاب جريمة هزّت قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس في صعيد مصر، بعد أن أودت بحياة زوجها وأطفاله الستة.

وظهرت المتهمة وهي تحمل طفلتها الرضيعة بين يديها، بينما بدت عليها علامات القلق والاضطراب، في حين ساد قاعة المحكمة جو من الحزن والانهيار، خصوصاً مع بكاء والدة الأطفال الضحايا.

تفاصيل مروعة

السم في الخبز

أدلة دامغة

اعتراف كامل

كشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت في 12 يوليو الماضي، بعدما أُبلِغت السلطات الصحية بوفاة الأب وأطفاله بشكل مفاجئ. لكن تحريات الأجهزة الأمنية قادت إلى خيوط صادمة: الزوجة الثانية خططت للجريمة بدافع الغيرة بعدما أعاد الزوج زوجته الأولى إلى عصمته.اعتمدت المتهمة على حيلة قاتلة؛ إذ خلطت مبيداً حشرياً شديد السمية يُعرف باسم «الكلورفينابير» داخل أرغفة الخبز التي اعتادت إعدادها. وكانت البداية بتجربة على أحد الأطفال للتأكد من فاعلية السم، وبعد أيام أعدت كمية أكبر وأرسلتها للعائلة، ما تسبب في وفاة الأب وأطفاله الستة، بينما نجت الزوجة الأولى لأنها لم تتناول الخبز.التحقيقات الأمنية مدعومة بتقارير الطب الشرعي والفحص المعملي أثبتت وجود آثار المبيد السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي داخل منزل المتهمة. كما رصدت كاميرات المراقبة لحظة انتقال الأطفال بالخبز المسموم من منزل الجانية إلى بيتهم.ولم تنكر المتهمة الجريمة، بل قدّمت اعترافاً تفصيلياً وأجرت محاكاة عملية لكيفية تنفيذ خطتها أمام النيابة العامة وأجهزة الأمن، وهو ما رسّخ الصورة الكاملة لدوافعها ووسيلة ارتكابها الجريمة.