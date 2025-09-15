«تذكرة معلّقة» على ثلاجة تُكسب زوجين أستراليين 13 مليون دولار

أربعة فائزين

اكتشاف متأخر

تذكرة على الثلاجة

خطط لمستقبل العائلة

تحوّل روتين يومي عادي لزوجين من مدينة ملبورن الأسترالية إلى قصة استثنائية، بعدما اكتشفا أن تذكرة يانصيب عادية ملصقة على باب الثلاجة تحمل جائزة تفوق 13 مليون دولار أسترالي.شركة «ذا لوت»، المسؤولة عن تنظيم سحوبات «باوربول»، أوضحت أن السحب الأخير بلغت قيمته الإجمالية أكثر من 80 مليون دولار، وتوزعت الجائزة الكبرى بين أربعة فائزين، كان الزوجان ضمنهم.الزوجان، وهما جدّان يقيمان في ضاحية برايتون الراقية، لم ينتبها للفوز مباشرة، إذ لم يكونا مسجلين في نادي أعضاء «ذا لوت»، ما صعّب على الشركة التواصل معهما، ليظلا غير مدركين لثروتهما الجديدة حتى راجعا النتائج بأنفسهما.الزوجة وصفت اللحظة بقولها: «لم أصدق عيني! لقد كانت التذكرة معلقة على ثلاجتنا طوال الوقت»، مؤكدة أن اختيار الأرقام كان عشوائياً، لكن بعضها ارتبط بذكريات عائلية مثل أعياد ميلاد وزواج.وبعد سنوات طويلة من العمل الشاق، بدأ الزوجان يفكران في استثمار المبلغ لمساعدة أبنائهما وأحفادهما، إلى جانب شراء منزل صغير يوفر لهما حياة أكثر استقراراً. وأشارت الزوجة إلى أنها ما زالت مترددة بين مواصلة العمل أو التقاعد بعد هذا الفوز الكبير.