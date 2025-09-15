اعتقال صينية للمرة الثالثة بسبب جرائم وحشية ضد الحيوانات

القطة المحنطة على الشرفة

سوابق مع الكلاب

مفاجأة داخل فندق

مطالبات بتشديد العقوبة

تحوّلت واقعة بسيطة لانطلاق جرس إنذار حريق داخل أحد الأبراج السكنية في منطقة نورث بوينت بهونغ كونغ، إلى فضيحة صادمة هزّت المجتمع المحلي، بعدما قادت الصدفة الشرطة لاكتشاف مشهد مرعب داخل شقة تستأجرها شابة تبلغ من العمر 26 عاماً.عند وصول قوات الشرطة إلى الموقع، عُثر على قطة صغيرة من فصيلة Ragdoll لم تتجاوز ثمانية أشهر، وقد جرى تحنيطها ووضعها على شرفة الشقة، في مشهد أثار دهشة الضباط واستدعى تدخّل جمعية الرفق بالحيوان (SPCA).لم تكن هذه الحادثة سوى حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات التي تورطت فيها المتهمة. فقبل أسبوع واحد فقط، داهمت الشرطة الشقة نفسها بعد شكاوى الجيران من انبعاث روائح كريهة، ليتم العثور على جثة كلب غولدن ريتريفر إلى جانب كلب سامويد مهمل في حالة سيئة. وتسببت تلك الواقعة في اعتقالها للمرة الأولى.وخلال التحقيقات، اكتشفت الشرطة مفاجأة أخرى أكثر غرابة، إذ تبين أن الشابة قامت بحجز غرفة في فندق ماريوت القريب من أوشن بارك، وعُثر على ثلاثة جراء (كورغي واحد واثنين من بوردر كولي) محتجزة داخل حمام صغير، في ظروف قاسية وغير إنسانية.أثارت هذه القضية موجة غضب عارمة في هونغ كونغ، إذ وصفها ناشطون بأنها «كابوس متكرر» ضد الحيوانات، مطالبين السلطات بسن قوانين أشد صرامة وتشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم القسوة وسوء المعاملة.