لقاح جديد مضاد للبكتيريا الرئوية

أظهرت دراسة سريرية من «ميرك»، أن لقاحًا جديدًا مضادًا للبكتيريا الرئوية يُدعى Capvaxive، قدم استجابات مناعية قوية وفعالة لدى الأطفال والمراهقين الذين يعانون أمراضًا مزمنة أو ضعفًا في جهاز المناعة، مقارنة باللقاح القديم PPSV23. وبيّنت الدراسة، التي شملت مشاركين من عمر سنتين وحتى 18 عامًا، أن اللقاح الجديد يغطي نطاقًا واسعًا من سلالات البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والتسمم الدموي، وهي أمراض تمثل تهديدًا خطيرًا على الفئات الهشة صحيًا. كما أظهرت النتائج أن اللقاح آمن ولم تُسجّل آثار جانبية خطيرة خلال فترة التجربة، ما يعزز احتمالية اعتماده من الجهات التنظيمية في المستقبل القريب. وأكد الباحثون أن إدخال هذا اللقاح في برامج التطعيم الوطنية يمكن أن يقلل بشكل كبير من عبء الأمراض التنفسية ويخفض معدلات الوفيات ودخول المستشفيات، خاصة في المجتمعات التي تفتقر إلى أنظمة صحية قوية أو تعاني ارتفاعًا في نسب الإصابات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية.