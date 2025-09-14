واشنطن: مقتل متدرب في الكونغرس برصاص مراهقين مسلحين

79 رصاصة وسط المدينة

توقيف وإدانة رسمية

مراهقون خلف القضبان

حزن في الكونغرس

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن أنّ مراهقَين يبلغان من العمر 17 عاماً وُجّهت إليهما تهمة القتل بعد تورطهما في حادثة إطلاق نار مروّع أودت بحياة المتدرب في الكونغرس الأمريكي إريك تاربينيان ياخيم خلال يونيو الماضي. فيما لا يزال مشتبه به ثالث فاراً من العدالة، بحسب صحيفة واشنطن بوست.وفقاً لسجلات المحكمة، كان المراهقون الثلاثة يستقلون سيارة «أكورا» مسروقة، بحثاً عن أفراد من عصابة منافسة. وعند وصولهم إلى تقاطع الشارع السابع وشارع M قرب مركز المؤتمرات، أطلقوا النار من بنادق نصف آلية على شابين يستقلان دراجة كهربائية مستأجرة. ودوّت أكثر من 79 طلقة في الشارع المكتظ.أعلنت السلطات أنّ إطلاق النار لم يكن يستهدف المتدرب مباشرة، بل كان نتيجة صراع بين العصابات. ومع ذلك، تحوّلت الجريمة إلى قضية رأي عام بسبب هوية الضحية وعنف الحادثة. وأكدت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر في مؤتمر صحافي أنّ «المدينة لن تتسامح مع موجة العنف المسلح التي تهدد أرواح الأبرياء».أوقفت السلطات الأمريكية المتهمَين ووجهت لهما تهم القتل العمد وحيازة أسلحة غير مشروعة إليهما، فيما تواصل الشرطة مطاردة المشتبه به الثالث. وتسلط القضية الضوء من جديد على أزمة العنف المسلح بين المراهقين في العاصمة الأمريكية، التي تسببت في تزايد معدلات الجريمة خلال العام الحالي.إريك الذي لم يتجاوز الـ20 من عمره، كان يؤدي فترة تدريب في الكونغرس الأمريكي ويطمح لمستقبل سياسي. وأثار مقتله موجة من الحزن بين زملائه وأعضاء الكونغرس، الذين نعوه باعتباره «شاباً واعداً فقد حياته في لحظة عبثية».