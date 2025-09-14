وفاة أسطورة الملاكمة البريطانية ريكي هاتون عن 46 عاماً

توفي نجم الملاكمة البريطاني ريكي هاتون المعروف بلقب «الهيتمان»، عن عمر يناهز 46 عامًا، في منزله بمنطقة مانشستر الكبرى. وأكدت الشرطة أن الوفاة لم تكن نتيجة أي شبهات جنائية.

مسيرة حافلة

صراعات خارج الحلبة

عودة قبل الوفاة

ذكرى خالدة

هاتون الذي صعد إلى القمة بين عامي 1997 و2012، حقق ألقاباً عالمية وبريطانية عدة، وكان أبرزها فوزه المفاجئ على الروسي كوستيا تسزيو في لاس فيغاس عام 2005، في واحدة من أعظم مفاجآت تاريخ الملاكمة. كما خاض معارك أسطورية أمام كل من فلويد مايويذر وماني باكياو.خارج الحلبة، كان هاتون صريحًا حول معاناته مع الاكتئاب وإدمان المخدرات والكحول، لكنه نجح في مواجهة تحدياته أخيرًا، وأكد أصدقاؤه أنه كان في حالة جيدة قبل وفاته.قبل أيام قليلة من وفاته، أعلن هاتون عودته للملاكمة بمواجهة مرتقبة ضد الملاكم الإماراتي عيسى الدح، المقررة في ديسمبر بدبي، وكان يستعد بقوة للتدريبات.هاتون كان من عشاق نادي مانشستر سيتي، وترك إرثًا كبيرًا بين جماهير الملاكمة البريطانية والعالمية. وقد أعلن النادي الوقوف دقيقة صمت في مباراة ديربي مانشستر اليوم (الأحد) تكريمًا له، مع ارتداء اللاعبين لأشرطة سوداء.

يذكر أن هاتون ترك وراءه ابنه كامبل، وابنتيه ميلي وفيرن، وحفيدته ليلا، بالإضافة إلى ذكريات لا تُنسى مع عشاق الملاكمة حول العالم.