شكوك «كيندي الابن» توقف تطوير لقاح جديد لالتهاب الحلق

أعلنت شركة Vaxcyte تأجيل التجارب البشرية للقاح جديد كان يستهدف العدوى البكتيرية المسببة لالتهاب الحلق (Strep throat) بين الأطفال في سن المدرسة وذويهم، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غرانت بيكرينغ إن القرار جاء بعد أقل من شهرين على إعلان المشروع، مشيراً إلى الحاجة لترشيد الموارد المالية للتركيز على اللقاحات الأكثر تقدماً في الشركة، في ظل بيئة اقتصادية متقلبة.

شكوك كيندي الابن

تحديات تطوير اللقاحات

تأتي هذه الخطوة في وقت يثير فيه روبرت إف. كينيدي جونيور جدلاً واسعاً بسبب مواقفه المشككة في اللقاحات، مما يؤثر على توجه المستثمرين والعلماء نحو تمويل مشاريع جديدة، بحسب خبراء الصناعة.ويواجه صانعو اللقاحات ضغوطاً كبيرة لتطوير لقاحات جديدة، خصوصاً للأطفال، وسط تحديات اقتصادية وشكوك مجتمعية. ويعتبر التركيز على الموارد المحدودة أمراً ضرورياً لضمان نجاح المشاريع الأكثر تقدماً، وفق تصريحات بيكرينغ خلال مؤتمر للمستثمرين.