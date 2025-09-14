في إنجاز طبي غير مسبوق، نجح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال في مستشفى مبرة مصر القديمة، التابع للمؤسسة العلاجية بمحافظة القاهرة في مصر، في إجراء أول عملية جراحية بالمنظار الصدري لإصلاح رتق المريء (Thoracoscopic Esophageal Atresia Repair) لطفل رضيع يبلغ وزنه 2.5 كيلوغرام.

العملية، التي تعد الأولى من نوعها، أُجريت باستخدام أحدث تقنيات المناظير، مما ساهم في تقليل التدخل الجراحي، وتسريع عملية الشفاء، وتقليل الألم للرضيع.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الأحد)، تمت العملية تحت إشراف فريق طبي متكامل، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، التي قدمت الرعاية اللازمة للطفل بعد الجراحة، وبفضل التنسيق العالي بين هذه الفرق، خرج الطفل من المستشفى بصحة جيدة، وهو يتمتع الآن بالقدرة على التغذية الكاملة بعد استقرار حالته الصحية وتحسن وظائفه الحيوية.

وأضاف بيان الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع افتتاح قسم جراحة الأطفال بالمستشفى، مما يعكس التزام المؤسسة العلاجية بتقديم خدمات طبية متطورة تلبي حاجات الأطفال وحديثي الولادة.

وأشادت وزارة الصحة بكفاءة الفريق الطبي، مؤكدة أن هذا النجاح يبرز الإمكانات المتقدمة للكوادر الطبية المصرية، ويعكس جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأوضح البيان أن العملية استلزمت دقة عالية نظراً لصغر سن الرضيع وحساسية حالته، إذ يُعد رتق المريء من العيوب الخلقية النادرة التي تتطلب تدخلاً جراحياً متخصصاً.

وأكدت الوزارة أن تجهيز المستشفى بأحدث المناظير الطبية والتقنيات الحديثة ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرة إلى أن هذا النجاح يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للأطفال في المستشفيات الحكومية.