خبراء المكياج يكشفون سر تغير لون يد ترمب

قضت خبيرة المكياج الكندية براندي بوليه وقتاً طويلاً في دراسة جلد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك أثناء عملها على فيلم The Apprentice (2024)، حيث ساعدت الممثل سيباستيان ستان على تقمص شخصية ترمب الشاب.

وقد تطلب عملها التدقيق في الصور الأرشيفية بدقة كبيرة لمحاكاة ملمس البشرة، والعرق، والشعيرات الدموية، ولون البشرة المميز للرئيس.

كدمة أم تمويه ؟

أثر العمل الفني

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، يشير الخبراء إلى أن تغيّر لون يد ترمب الذي أثار جدلاً واسعاً ليس مجرد كدمة، بل قد يكون محاولة لتغطية آثارها عبر مكياج متخصص. وأوضحت بوليه أن دراسة البشرة بهذه الطريقة تساعد على فهم التغيرات اللونية الطبيعية أو الاصطناعية التي تحدث في صور الشخصيات العامة.تجربة بوليه في صناعة الأفلام والتلفزيون، خصوصاً في محاكاة شخصيات حقيقية، تعطي لمحة عن الطرق التي يستخدمها الفنانون لإعادة إنتاج التفاصيل الدقيقة للبشرة والتأثيرات الجسدية، ما قد يفسر بعض التغيرات المثيرة للجدل في ظهور الشخصيات العامة أمام الكاميرات.