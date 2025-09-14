«قوقل» يكشف السر.. كيف تحجز تذكرة طيران بأرخص سعر؟

الحصول على تذاكر سفر رخيصة لم يعد لغزاً محيراً، فالمفتاح الحقيقي يكمن في أمر واحد يجمع عليه خبراء الطيران: المرونة في اختيار مواعيد الرحلات.

أوضح المسؤول عن فريق المنتجات في Google Flights، جيمس بايرز، أن المسافرين الذين لا يتشبثون بتواريخ محددة يجدون فرصاً أكبر للحصول على أسعار أقل، فالسفر في منتصف الأسبوع أو في فترات بعيدة عن المواسم المزدحمة قد يخفض التكلفة بشكل واضح، بل إن تعديل الموعد يوماً واحداً فقط يحدث فرقاً ملحوظاً، بحسب ما ورد في تقرير لشبكة CNBC.

منتصف الأسبوع أوفر سعراً

وأظهرت الدراسات التي أجرتها Google Flights بين يناير 2021 وأغسطس 2025 أن أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء هي الأرخص، إذ تقل التكاليف خلالها بنسبة 13% مقارنة بالرحلات في عطلة نهاية الأسبوع، وتبين أن الرحلات الداخلية المغادرة منتصف الأسبوع تمنح المسافرين وفراً نحو 42 دولاراً للتذكرة الواحدة. أما الأحد، فيُسجل عادة أعلى الأسعار نظراً لازدحام المطارات بالعائدين من إجازاتهم.

الفنادق تسير على النهج نفسه

التوفير لا يقتصر على تذاكر الطيران فحسب، فالإقامة الفندقية بدورها أقل تكلفة في منتصف الأسبوع. وتشير البيانات على تطبيقات الحجز إلى أن الحجز يوم الجمعة أو السبت يرفع السعر بمتوسط 20% (نحو 50 دولاراً في الليلة) مقارنة بالإقامة أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس.

يوم الحجز ليس هو السر

يظن الكثير من المسافرين أن تحديد يوم شراء التذكرة قد يغير السعر بشكل كبير، لكن خبراء الاقتصاد السياحي يفندون هذا الاعتقاد، إذ أوضحت محللة السفر سالي فرينش أن الفارق يكاد لا يُذكر، إذ لم تُظهر بيانات «قوقل» سوى فرق لا يتجاوز 1.3% بين الحجز يوم الثلاثاء والأحد، ما يجعل يوم السفر أهم بكثير من يوم الشراء.

السفر في مواسم أقل ازدحاماً

اختيار توقيت الرحلة خلال الفصول الانتقالية أو ما يُعرف بـ«المواسم الجانبية» يمنح فرصة لتخفيض التكاليف بشكل أكبر. ففي ذروة الصيف تصل الأسعار إلى أعلى مستوياتها، لكنها تنخفض تدريجياً مع دخول الخريف. ووفقاً لبيانات Hopper، تمكن مسافرون في 2024 من التوفير بما يصل إلى 40% عند تأجيل خططهم من يوليو وأغسطس إلى سبتمبر أو أكتوبر.

خيارات بديلة للتوفير

رغم أن بعض الفئات مثل الأسر المقيدة بعطلات المدارس أو موظفي المهن الموسمية يواجهون صعوبة في المرونة، إلا أن هناك بدائل عملية:

اختيار الرحلات ذات التوقف (Layovers) يوفر في المتوسط 22% مقارنة بالرحلات المباشرة.

التخطيط المبكر يحقق أسعاراً أفضل، حيث يوصى بالحجز قبل 39 يوماً للرحلات الداخلية و49 يوماً للرحلات الدولية، مع اختلاف المدة حسب الوجهة.