تحول في إدارة الأموال.. أمريكية تعتمد «ChatGPT» لتخطيط ميزانيتها

وجدت مايرا دونوهيو (28 عاماً) حلاً مبتكرًا لمواجهة ديونها البالغة خمسة آلاف دولار بالإضافة إلى الأقساط الشهرية الأخرى، بعد تجربة محبطة في محاولة إدارة ميزانيتها بمفردها.

وبدلاً من الاعتماد على نصائح والدها المستشار المالي، قررت دونوهيو استخدام ChatGPT لإنشاء خطة مالية شخصية، مستفيدة من السرعة والدقة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

خطوات عملية ونتائج سريعة

شعبية الذكاء الاصطناعي

بدأت مايرا بتنظيم دخلها ونفقاتها الثابتة وإنشاء ميزانية «صفرية»، كطريقة تخصص لكل دولار وظيفة محددة. وعند إدخال بياناتها في ChatGPT، حصلت على خطة مالية مخصصة في ثوانٍ فقط، مما منحها شعوراً بالثقة والسيطرة على وضعها المالي.وفقاً لاستطلاع أجرته Intuit Credit Karma على أكثر من ألف شخص، أفاد ثلثا البالغين الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي أنهم استعانوا به للحصول على نصائح مالية، بينما أكد نحو 80% منهم أن هذه النصائح حسّنت وضعهم المالي.

وتشير البيانات إلى أن الأجيال الشابة من جيل الألفية وجيل زد أكثر استخدامًا لهذه التقنية، إذ أفاد نحو 82% منهم بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي للحصول على إرشادات مالية، من إدارة الديون إلى تحسين التوفير وإستراتيجيات الاستثمار في الأسهم.