أسفر انفجار غاز ضخم وقع في حانة شهيرة بحي بوينتي دي فاليكاس الشعبي جنوب شرق العاصمة الإسبانية مدريد عن إصابة ما لا يقل عن 25 شخصاً، ثلاثة منهم في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة محتملة، وفقاً لتقارير خدمات الطوارئ المدريدية.

تسرب غاز

ووقع الانفجار حوالى الساعة الثالثة مساءً في مبنى تجاري مُعاد تحويله جزئياً إلى سكن، ما أدى إلى انهيار جزئي للسقف وتدمير جدران الحانة، وانتشار الركام في الشارع، وأكدت السلطات أن السبب المشتبه به هو تسرب غاز، لكن التحقيقات مستمرة لتحديد السبب الدقيق، وسط شهادات من شهود عيان أشارت إلى «رائحة غاز قوية» قبل الحادث.

إجلاء السكان وتوفير الإيواء

وأعلنت بلدية مدريد إجلاء السكان المجاورين وتوفير إيواء مؤقت لهم، مع استمرار عمليات الإنقاذ بمساعدة 18 فرقة إطفاء ووحدة كلاب الإنقاذ، إضافة إلى استخدام طائرات دون طيار لفحص الموقع.

ويعد حي بوينتي دي فاليكاس، أحد أكثر الأحياء كثافة سكانية في مدريد، فهو منطقة عمالية تاريخية تضم حوالى 250 ألف نسمة، معظمهم من الطبقة المتوسطة والدنيا والمهاجرين من أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا، ويُعرف الحي بأسواقه الحيوية وحاناته الشعبية مثل «ميس تيس» التي كانت مكتظة بالزبائن في نهاية الأسبوع.

كرة نارية أضاءت الموقع

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، تعد الحانة التي شهدت الحادث نقطة تجمع اجتماعية للسكان المحليين، وكانت مفتوحة أثناء الذروة عند وقوع الانفجار، وفقاً لشهادات أولية أفاد شهود بأن «الانفجار كان هائلاً، مع كرة نارية أضاءت الشارع» وأن الزبائن داخل الحانة كانوا يتناولون الغداء عندما حدث التسرب.

وبدأت عملية الإنقاذ فوراً، إذ هرعت 13 وحدة شرطة، و18 فريق إطفاء من بلدية مدريد، ووحدات طبية إلى الموقع، واستخدمت الشرطة المدريدية طائرات دون طيار لمسح الركام والبحث عن ناجين محتملين، بينما أغلقت السلطات الشارع الرئيسي للسماح بالعمليات.

حروق من الدرجة الثالثة

وأكدت خدمات الطوارئ في تغريدة على حسابها الرسمي أن «الوضع تحت السيطرة، لكن عمليات التنقيب مستمرة»، مع التركيز على استقرار المبنى السكني المجاور الذي تضرر جزئياً، ولم يُبلغ عن وفيات حتى الآن، لكن الثلاثة الحرجين يعانون من إصابات شديدة، بما في ذلك حروق من الدرجة الثالثة وصدمات رئوية بسبب الغاز.

فحص أنابيب الغاز

وأعلنت السلطات فتح تحقيق رسمي بمشاركة الشرطة العلمية لفحص أنابيب الغاز وشهادات الشهود، مع توقعات بغرامات محتملة على مالكي المبنى إذا ثبت الإهمال، وأعربت عمدة مدريد، جوزيبينا أوريول، عن تعازيها للمصابين ووعدت بـ«دعم نفسي ومالي للمتضررين»، مشددة على أهمية الصيانة الدورية.