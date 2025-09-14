معرض برلين 2025 يكشف أحدث ابتكارات التقنية

شهد معرض IFA Berlin 2025، بحسب موقع Wired، عرضًا واسعًا لأحدث الابتكارات التقنية التي تعكس مستقبل الأجهزة الذكية.وأكد التقرير، أن سامسونغ قدمت جهاز Galaxy Tab S11 Ultra بمواصفات متقدمة تستهدف المستخدمين المحترفين، بينما طرحت لينوفو حاسوبها الجديد ThinkBook VertiFlex القابل للدوران العمودي، في ابتكار يغيّر شكل استخدام الحواسيب المحمولة.كما عرضت TCL هواتف بشاشات تحمي العين من الإرهاق، في حين كشفت Garmin عن نظام متكامل لتعقب اللياقة البدنية يدمج الذكاء الاصطناعي لمتابعة المؤشرات الحيوية لحظة بلحظة. ولفتت Withings الأنظار بساعتها الذكية ScanWatch 2 المزودة بتقنيات فحص القلب والأكسجين بالدم، فيما عززت Dolby Vision الجيل الثاني من تقنياتها الصوتية والمرئية لتجربة أكثر غنى في الترفيه المنزلي. وأوضح التقرير أن هذه المنتجات ليست مجرد تحسينات تقنية، بل تعكس نقلة نوعية نحو دمج الذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة اليومية من الصحة إلى الترفيه، ليصبح المنزل أكثر ذكاءً واستجابة لحاجات المستخدم.