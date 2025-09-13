تفاصيل جديدة عن قاتل «كيرك»

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» تفاصيل جديدة عن قاتل الناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك، مشيرة إلى أن تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عاماً، الذي يواجه عقوبة الإعدام، كان طالباً متفوّقاً، ونشأ في عائلة «مترابطة ومسيحية ملتزمة».



ونشأ روبنسون في حي هادئ بمقاطعة واشنطن جنوب غرب ولاية يوتا، إذ كانت الحياة تدور حول ألعاب الفيديو والقداسات الأسبوعية، لكنه اليوم بات محور تحقيق جنائي يهز أركان المجتمع المحلي، بعد أن وجهت إليه السلطات تهمة إطلاق النار على كيرك أثناء ظهوره في جامعة وادي يوتا.

ووفق الصحيفة، فإن هذا الانتقال الدراماتيكي من حياة هادئة إلى تهمة قتل سياسي يثير تساؤلات حول جذور التطرف، وكيف يمكن لشاب يُوصف بـ«الطفل الصالح» أن يصل إلى مثل هذه النقطة الحاسمة.

كان روبنسون مدمناً على ألعاب الفيديو، كما يتذكره الجيران طفلاً ذكياً ومرحاً، لا يثير المشكلات، ففي مايو 2021، تخرج في المدرسة الثانوية بمعدل تراكمي عالٍ، ونشرت والدته صورة له على فيسبوك مع درجاته الممتازة في اختبارات القبول الجامعي، مع تعليق قالت فيه: «هذا الفتى عبقري، وآمل أن يختار جامعة يوتا ويبقى قريباً منها».

ووصفت جارة عجوز كريستين شويرمان (66 عاماً)، روبنسون بأنه «طفل صالح، محترم، يلعب مع أصدقائه في حي مترابط»، لكن في السنوات الأخيرة، بدأ روبنسون يظهر ميولاً سياسية أكثر حدة، وفقاً لأقاربه وأصدقائه.

درس فصلاً دراسياً واحداً في جامعة ولاية يوتا عام 2021، ثم التحق ببرنامج تدريب مهني في الكهرباء بكلية ديكسي التقنية في سانت جورج، إذ كان في السنة الثالثة.

خلال دراسته الثانوية، كان جزءاً من مجموعة طلاب يلعبون ألعاب نينتندو سويتش وقت الغداء، ويصف زميله السابق داين ستوكينج (22 عاماً) روبنسون بأنه «انطوائي لكنه ظريف، يحب المزاح».

لم تكن هناك نقاشات عن العنف أو الأسلحة، لكنّ زميلاً آخر، زاندر لوك (22 عاماً)، يتذكر مناقشات سياسية حول «الإحباط من النظام» وخيبة الأمل من الحزبين الرئيسين. قال لوك: «لم يكن يحب الأشخاص الحاقدين الذين يتحدثون باستخفاف مع الآخرين».

أحد أفراد العائلة قال في إفادة قضائية إن روبنسون أصبح «أكثر ميلاً للسياسة» أخيراً، وخلال عشاء عائلي قبل زيارة كيرك للجامعة، أثار موضوع حضوره، مشيراً إلى عدم إعجابه به.

وأصبح كيرك، الشخصية اليمينية البارزة والمقربة من الرئيس دونالد ترمب، منذ ذلك الوقت هدفاً لانتقادات روبنسون، وفقاً لمسؤولين.

في يوم الخميس، أثناء ظهوره في جامعة وادي يوتا، أطلق روبنسون رصاصة واحدة على كيرك في رقبته من سطح منزل قريب، قبل أن يفر، وقد سُجلت اللحظات المروعة في فيديوهات انتشرت بسرعة على الإنترنت؛ ما أثار مطاردة واسعة النطاق استمرت أكثر من يوم.

ألقي القبض على روبنسون دون كفالة، ووجهت إليه تهمة القتل، مع إمكانية عقوبة الإعدام إذا أُدين. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة لأول مرة يوم الثلاثاء.